Mga endorsement ni Liza ‘nasulot’ nina Belle, Joshua?

Kapwa trending sina Joshua Garcia at Belle Mariano at ang kani-kanilang bagong endorsements, ha.

Tsika ng netizens, mukhang out na si Liza Soberano sa powder milk brand na inindorso nito sa loob ng mahabang panahon at si Joshua na nga kapalit ng aktres na mas aktibo na sa ibang bansa.

Naglabas kasi ng teaser ang nasabing brand na kahit hindi buo ang face ng bago nilang endorser at halatang-halata naman na si Joshua ‘yon, ‘noh?!

Pero nang chinek ko ‘yung official page ng nasabing milk brand, si Jericho Rosales ang dating endorser ng particular brand, although same brand ang inindorsong gatas ni Liza.

Isa pang tanong ng netizens — out na rin ba si Liza sa isang imported makeup brand at pinalitan na siya ni Belle Mariano?

Nagte-trending kasi now sa X (dating Twitter) ang nasabing brand dahil sa ka-love team ni Donny Pangilinan.

May pa-online contest pa sila na sinusuportahan ng followers ni Belle.

Samantala, sa isang fan page sa social media, nabanggit na sina Joshua at Kathryn Bernardo raw ang dalawa sa pinakamaraming endorsements now. Pinalagan ng bonggang-bongga ng mga faney ni Belle ang bagay na ito.

Pinaglalaban nila na dapat isali rin ang name ng idol nila na paborito rin ng advertisers.

Sino nga kaya sa mga celebrity ang may pinakamaraming product/brand endorsements? At sino ang pinakamahal na talent fee? Let’s see!