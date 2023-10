Mga bagito sinisilip na promotor! PSA hacking buking na inside job

Isiniwalat ng Department of Information and Communications Technology (DICT) na inside job ang nangyaring hacking sa Philippine Statistics Autho­rity (PSA).

“Posibleng inside job,” wika ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian Dy sa isang radio interview nitong Huwe-bes. “Hindi pa tapos ang imbestigasyon.”

Ayon kay Dy, sila ang nag-abiso sa PSA hinggil sa hacking ng kanilang system matapos itong msabat ng kanilang mga sariling hacker.

“Meron kaming mga web information system na nagtitingin sa internet at sa dark web kung mayroong data leaks na sinasabi galing from government agency,” paglalahad ng opisyal.

“Ngayon kasi wala kaming confidential fund but we still have informants who are doing volunteer work. These are Filipino hackers who are also embedded in communication channels of some hacking group and tells us advance information about ‘boss pinag-uusapan collective na ito raw ang aatekihin’” saad ni Dy.

Kinumpirma naman ni Eliezer Ambatali, data protection officer ng PSA, mayroon na silang lead kung sino ang nag-hack pero hindi pa nila maibibigay sa media ang impormasyong ito.

Hindi katulad ng hacking sa PhilHealth kung saan humingi ng $300,000 ransom ang mga hacker, sinabi ni Ambatali na ang nag-hack sa PSA ay mga bagito at tila gusto lamang magyabang.

Tiniyak naman ng opisyal na hindi nakuha ng hacker ang mga impormas­yon sa national ID, PhilSys at civil re­gistry kundi ang community-based mo­nitoring system lamang.