Luka Doncic sumakit balakang kontra dating team na Real Madrid

EMOSYUNAL na pinanood ni Luka Doncic ang tribute sa kanya ng dating team Real Madrid bago ang preseason game ng Dallas Mavericks.

Muli, umalingawngaw ang “Lukaaaaaaa” chants sa Spanish capital limang taon matapos tumawid sa NBA ang star guard.

Edad 13 lang ang Slovenian nang kunin ng Real Madrid, naging EuroLeague MVP at kampeon noong 2018.

Binigyan siya ng standing ovation ng home fans, walang kurap na nakatitig sa malaking screen si Doncic habang pine-play ang video highlights ng mga laro niya noon sa Real.

“I was waiting for this game all summer,” aniya. “With the exception of not being able to play more, it was all very special.”

Nananakit ang balakang, walang 5 minutes na sumalang sa laro si Doncic at umiskor ng 9 sa 127-123 loss ng Mavs sa kanyang dating club.

Nagsalansan ng 21 points ni Tim Hardaway para sa Dallas.

(Vladi Eduarte)