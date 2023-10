Kita ng mga Luzon rice farmer lumaki sa suporta ni PBBM

Masaya sa mga panahong ito ang mga magsasaka mula sa North Luzon dahil nararanasan nila ang benepisyo ng mas mataas na presyo ng palay kumpara noong mga nakaraang taon.

Ayon kay Samuel Lugo, presidente ng Tumauini Irrigation Pilot Area, isang federation ng Irrigators’ Associations (IAs) sa Isabela, ang sariwang palay ay nabibili sa average na P20 kada kilo, habang ang mga tuyo ay naibebenta sa P26 kada kilo.

“Naibenta namin ang aming sariwang palay sa P20 kada kilo, kaya kami’y nakabawi ngayon. Ang dagdag na kita ay malaking tulong sa aming pamilya para sa pang-araw-araw na pangangailangan,” sabi ni Lugo.

“The other major reason why farmers have higher income was the good result of interventions given them by the Department of Agriculture,” dagdag pa ni Lugo, na ang grupo ay binubuo ng 15 IAs na may mahigit 4,000 miyembro na nagbubungkal ng mahigit sa 3,000 ektarya sa Tumauini, Isabela.

Pinuri nila si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., na siya ring is concurrent Agriculture Secretary, para sa suporta na ipinagkakaloob sa kanila ng pamahalaan at sa iba pang magsasaka ng palay sa buong bansa.

“Sa ngalan po ng federation, ipinapaabot namin ang aming pasasalamat sa Kagalanggalang na Pangulong BongBong Marcos sa mga magagandang ayuda na ibinibigay nya sa aming mga magsasaka!”

“Ang maganda pa ngayon ay nakamenos kami dahil sa mga ibinibigay na suporta ng DA tulad ng binhi at abono. Bumaba po ang aming gastos sa pagsasaka,” paliwanag niya.

Aniya, karamihan sa kanila ay nagtanim ng hybrid rice varieties: “Puro hybrid po ang aming itinatanim. Maski sa wet season, ito pa rin ang aming ginagamit, dahil mas mataas ang ani.”

Ang grupo ni Lugo ay nakapag-ani ng average na 5 metric tons (MT) per hectare, na nagbigay sa kanila ng average gross income na P112,000, batay sa pagtaya ng DA Regional Field Office No. 2 (Cagayan Valley), sa pangunguna ni OIC-Director Rose Mary Gazzingan-Aquino.

Sinabi ni Noel Baquiran, Municipal Agriculturist ng Tumauini, na ang mga magsasaka ay kumita nang malaki ngayong 2023 wet season.

“Ngayon, masaya ang mga magsasaka dahil sa mataas na presyo ng kanilang palay. Bumaba ang kanilang gastos dahil sa mga suporta ng DA at mayroon pang support price na idinadagdag ng Provincial Government of Isabela, through Governor Rodolfo Albano III, na P2-subsidy on top of the buying price of the National Food Authority,” wika ni Baquiran.

Sinabi ni Dr. Marvin Luis, DA-RFO 2 rice program coordinator, na ngayong 2023 wet season, ang kabuuang lupain na tinaniman ng palay sa Isabela ay 326,301 ektarya, na may target production na 606,826 MT.

Aniya, hanggang September 30, nasa 108,528 ektarya na ang inani, kumakatawan sa one-third ng kabuuang lupa na tinaniman.

Base sa satellite data na nakalap ng Philippine Rice Information System (PRiSM), ang Isabela sa kasalukuyan ay nakaani na ng mahigit sa 453,400 MT ngayong third quarter, at tinatayang makapagpoprodyus ng mahigit sa 346,500 MT sa October at November.