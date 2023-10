Kinilala sa Women of Style and Substance! Birtud ng kababaihang Pinay, kuminang

Muling kuminang at pinatunayan ng mga kababaihan ang kakaiba nilang birtud.

Ito ay nang isa si Jane Jimenez-Basas, President at Chief Executive Officer ng Cignal TV, sa mga nanalo sa PeopleAsia Women of Style and Substance 2023.

Sa kanyang acceptance speech sa PeopleAsia Women of Style and Substance 2023 Awards na ginanap sa Fairmont Hotel, Makati City, pinuri niya ang mga kapwa kababaihan sa kanilang abilidad na maging “trailblazer.”

“This award is a testament to the power of style and substance and the impact it can have on the world.”

Hindi umano niya inaasahang makakatanggap siya ng nasabing parangal.

Kasabay nga nito ay binigyan niya ng kahulugan kung ano nga ba para sa kanya ang istilo, at substance.

“When we talk about style, it’s not just about the clothes we wear or the way we present ourselves.It’s about ways in which we navigate the complexities of life. It’s about the elegance in which we treat others and the kindness we show even in the face of challenges,” pahayag nito.

“Substance, on the other hand, is about the depth of our character, the authenticity of our actions, and the unwavering commitment for our values.”

Ilan lamang aniya ito sa mg susi ng kababaihan para mabago ang mundo.

At siya mismo, pinagsusumikapan niyang makapaghatid ng mga magagandang bagay para sa lahat.

“Let’s keep spreading style and substance and make the world a better place for all.”

Nakipagsabayan siya sa mga batikang aktres na sina Dolly de Leon at Sharon Cuneta na nakatanggap din ng award.

Kabilang din sa tumanggap ng parangal ang volleyball star na si Alyssa Valdez, at Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee.

(Natalia Antonio)