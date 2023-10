King Gurtiza, EAC hahabol sa Final 4

Standings W L

Lyceum 6 1

Mapua 5 1

JRU 4 2

San Beda 3 2

EAC 3 2

Saint Benilde 3 3

San Sebastian 2 3

Arellano 1 4

Perpetual 1 4

Letran 0 6

Mga laro Biyernes: (FilOil EcoOil Arena)

2:00pm — San Sebastian vs Perpetual

4:00pm — Arellano University vs EAC

PUNTIRYA ng Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals at ni King Gurtiza na ikadena ang pangalawang sunod na panalo pagharap sa Arellano University (AU) sa NCAA Season 99 men’s basketball tournament na lalaruin sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan.

Tumikada si Gurtiza ng 18 points para tulungan ang Generals na silatin ang tigasing Lyceum of the Philippines University, 83-76, sa overtime game nakaraan.

Dahil sa panalo, nanatili ang tsansa ng EAC na makasampa sa final four kaya nasa kukote nila ang manalo pagharap nila sa Chiefs ngayong alas-4 ng hapon.

Tangan ang 3-2 karta, kasalo ng Generals sa no. 4 ang San Beda University (SBU) habang solo sa tuktok ang Pirates hawak ang 6-1 record.

“We will work harder in making the Final Four,” saad ni EAC coach Ronald Cabiltes.

Makakatuwang ni Gurtiza sina Nat Cosejo, Ralph Robin at Nicole Quinal sa opensa.

Inaasahang dadaan sa butas ng karayom ang Generals sapagkat galing sa panalo ang Arellano at mahalaga din sa kanila ang laban upang manatili ang tsansa nila na makapasok sa semifinals.

Samantala, magtatapat sa alas-2 ng hapon ang San Sebastian College at University of Perpetual Help System DALTA.

(Elech Dawa)