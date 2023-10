GM Wesley So sumisikip daan sa korona ng US Championship

PAKAY ni Super Grandmaster Wesley So na makalapit sa tuktok kaya sisikapin nitong makuha ang panalo kontra GM Jeffery Xiong sa round 7 ng US Chess Championship na lalaruin sa Saint Louis, USA ngayong araw.

Nakipaghatian ng puntos si 30-year-old So kay GM Levon Aronian sa round 6 para ilista ang 3.5 points at pwestuhan ang no. 3 spot kasalo si GM Leinier Dominguez.

Mag-isa sa top spot si GM Fabiano Caruana tangan ang 4.5 puntos, habang nasa pangalawang pwesto si GM Hans Moke Niemann na may apat na puntos.

May 12-player single round robin format ang ipinatutupad kaya naman pagkatapos ng laban ni Cavite-born So kay Xiong ay may apat na laro pa itong natitira.

Kaya naman malaki pa ang tsansa ni former Philippine Chess team star player So na masilo ang inaasam na korona.

Naghabol si So sa unahan matapos ang apat na sunod na tabla sa round 1 hanggang 4, kailangan niya na maipanalo ang ibang natitirang laro.

(Elech Dawa)