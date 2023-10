Gabby gustong makasama sina Mega, KC sa pagkanta

Nagsalita na si Gabby Concepcion sa pagkakaayos ng anak niyang si KC Concepcion at ng dati niyang asawang si Sharon Cuneta.

“Hindi ko nasusubaybayan, hindi ko nasubaybayan but ahhh… everything should be fine. Mag-ina naman sila, nagsama naman sila ng matagal, ina naman niya ’yon, anak naman niya ’yon,” pahayag ni Gabby nang makapanayam siya ng entertainment media.

Ayon sa kanya part si KC ng reunion concert nila ni Mega na ‘Dear Heart: The Concert.’

“Hindi ko alam ang plano. I think she’s part of the show. As far as I know, she’s still part of the show.

“Pinakita sa akin ‘yung script. She will be doing the narration and hopefully makakanta kami.”

Wish daw niya sana na makapag-perform silang tatlo.

“I’d like to do a song with her and I’d also like to see KC & Sharon sing and then I’d like to see the three of us sing.”

Pag-amin niya pa, an emotional time raw ito para sa kanilang tatlo.

“So pag nangyari iyon, it would be very meaningful for us na magsasama kaming tatlo sa stage.”

Marami na talagang nag-aabang na mangyari ang pagsasama nilang tatlo sa ‘Dear Heart’ concert na magaganap na sa October 27 sa SM MOA Arena.

Magkakaroon din ito ng VIP Night sa October 30 sa Grand Ballroom ng Okada Manila at magkakaroon din ng ‘Dear Heart in Cebu’ sa NUStar Convention sa November 17, 2023.

Bonggels!