Forever na yarn? Pau Fajardo may pa-soft launch sa bagong boyfriend!

Marami ang kinilig sa Instagram post ni Pau Fajardo sa mystery guy na ka-dinner date niya sa Thailand.

Mukhang happy heart na ulit ang ex ni Scottie Thompson matapos maghiwalay ang kanilang landas.

Sa video kasi na pinost ni Pau, may kasama siyang guy pero natatakpan ang mukha nito habang nagto-toast sila.

Sa isa pang kuhang larawan ni Pau ay nakahalik naman ang lalaki malapit sa kanyang labi!

Kinilig tuloy ang mga follower ni Pau. Natuwa sila siyempre dahil sa wakas ay nakahanap na rin ito ng nagpapatibok uli ng kanyang puso.

Heto ang ilan sa kanilang komento:

“Boooogsh!!!! You deserve all the loooove in the world, mamsh!!”

“Ito yung mga inaabangan kong update eh.”

“Yong Wala siyang make up pero nagpi-pink yung pisngi grabeee Ang ganda niya, sobrang puti pa.”

(Mark Ray Patriarca)