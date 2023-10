Ex-LTFRB exec pipigain sa pagbaligtad! Bautista, Guadiz namumuro sa Senado

Maaring siyasatin ng Senado ang diumano’y korapsiyon sa Land Transportation Franchising and Regu-latory Board (LTFRB) kung walang seryosong mag-iimbestiga rito, ayon kay Senate Minority Leader Aqui-lino “Koko” Pimentel III.

Ginawa ng senador ang pahayag matapos manawagan si Transportation Secretary Jaime Bautista sa National Bureau of Investigation (NBI) na magsagawa ng independent probe sa diumano’y katiwalian sa LTFRB.

“If NBI will investigate then okay na pala. ‘Pag walang mag-take charge then Senate should come in because of the public interest issue,” ani Pimentel sa kanyang text message sa mga reporter.

“If no one seriously pursues this issue then I will file a [resolution] for the Senate to investigate this,” dagdag pa niya.

Samantala, sinabi naman ni Senadora Grace Poe, chair ng Senate committee on public services na dapat ding imbestigahan ang biglang pagbawi ng dating executive assistant ni LTFRB chairman Teofilo Guadiz III na si Jeff Tumbado sa kanyang naunang mga rebelasyon kaugnay ng korapsyon sa LTFRB.

“Kaduda-duda na nag-retract. Ano ba ang tunay na dahilan na binawi ito? Dapat imbestigahan bakit ni-ya binawi ang kanyang salaysay,” giit ni Poe.

“Kasuhan siya kung walang basehan at tingnan kung may nag-udyok sa kanya na bawiin ang kanyang mga nasabing alegasyon. Sabi nga, kung may usok, malamang may nasusunog,” dagdag niya.

Noong Miyerkoles, binawi ni Tumbado ang kanyang alegasyon ng korapsyon laban kina Bautista at Guadiz at humingi rin ng dispensa sa dalawa, pati na sa Office of the President.

Nagduda rin si Manibela chairman Mar Valbuena sa pagbaligtad ni Tumbado. Aniya, nakausap umano ni Bautista si Tumbado bago ito nagsumite ng affidavit of recantation.

Isiniwalat naman ni Valbuena na hawak niya ang naunang affidavit ni Tumbado na nagdadawit sa mga opisyal ng LTFRB, DOTr at dalawang kongresista sa korapsyon.

“Ire-reveal ko na lang sa Senate o sa House of Representatives,” wika ni Valbuena sa Abante.

(Dindo Matining)