Emosyonal sa pagtatapos ng ‘The Iron Heart’… Richard nag-extend sa Tokyo

Ngayon Biyernes ng gabi ang finale episode ng ‘The Iron Heart’.

Nagpunta pa sa Tokyo, Japan sina Richard Gutierrez, Jake Cuenca at ang mga taga-‘The Iron Heart’ para sa taping ng last two episodes ng serye.

Very proud nga ang ABS-CBN na ginastusan nila talaga ang serye dahil world class naman ang dating ng action-drama show na pinagbibidahan ni Richard.

Nang maka-chat namin si Richard ay sinabing nasa-sad na siya dahil tapos na ang taping nila.

“Mami-miss ko ang lahat ng mga nakasama ko sa show,” ang emosyonal na chat ng mister ni Sarah Lahbati.

Samantala, nagdesisyon si Richard na mag-extend ng ilang araw sa Tokyo para makapamasyal at makapagpahinga.

Sunod-sunod na araw kasi ang taping nila.

Susunod ba si Sarah sa Tokyo?

“Hindi, eh. May pasok kasi ang kids, hindi puwede. Pero sana makabalik kami ng Tokyo, na complete kami, pati sina Zion at Kai,” tsika ni Richard.

Masaya naman si Richard na magtatapos ang ‘The Iron Heart’ na sobrang taas ng ratings at ang ganda ng feedback sa kanilang serye!

(Jun Lalin)