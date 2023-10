Dedma na kay Alden Maine, Arjo naki-bonding kay Ruby sa LA

Super happy si Ruby Rodriguez na nakita niya ang mga bagong kasal na sina Maine Mendoza, Arjo Atayde.

At sa Amerika nga sila nagkita, dahil matagal na ngang naka-base sa Los Angeles, California ang dating co-host ng ‘Eat Bulaga’, ha!

“It was so nice the feeling of seeing you both after such a long time as Mr. & Mrs. @mainedcm @arjoatayde. So happy to be of help. Thank you for the chat, safe trip and till the next time we see each other again. #legitdabarkads,” sabi ni Ruby sa mga photo na kasama niya sina Maine at Arjo.

“Thank you, taruuubs!!!” sagot naman ni Maine.

Anyway, parang kelan lang, ha! Na ang madalas kasama ni Ruby sa mga photo ay sina Maine at Alden Richards. Na bukod kay Allan K., isa rin si Ruby sa nag-push noon sa tandem nina Alden at Maine.

Pero base sa mga comment, tanggap na tanggap ng mga fan ang pagsuporta ni Ruby sa ArMaine.

At siyempre, na-miss din ng mga fan si Ruby, na panay ang tanong nila, kung kailan ito babalik ng Pilipinas, dahil gusto nga nilang makita ito na nasa ‘E.A.T.’ nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, sa TV5.

Well…

(Dondon Sermino)