`Carmen and other spirits,’ bibida sa teatro

Muling bibida sa teatro ang Alice Reyes Dance Philippines (ARDP) sa gaganapin na “Carmen and other spirits” show na itatanghal sa Oktubre 20-21 sa Samsung Performing Arts Theater.

Ang Carmen and other spirits ay magtatampok sa apat na choreographies na magpapakita ng mga kasalukuyang isyu sa Lipunan.

Naging matagumpay rin ang pagpapalabas ng ARDP sa kanilang unang show na pinamagatang “Rama, Hari.”

Ang “Carmen” ay isang panibagong masterpiece ng ARDP kung saan ang istorya ay nakatuon sa naging buhay ni Don Jose na nawala ang lahat – ranggo, ang kanyang kabuhayan at ang kanyang buhay dahil sa pagsuyo kay Carmen, isang Gypsy-Spanish woman.

“His story is a grim account of “Low” life, pungent and raw . . . a tale of a man who has lost everything, his rank, his livelihood and now his life because of an uncontrollable infatuation with a woman,” kuwento ni Reyes.

Si Carmen ay hindi prostitute pero siya ay isang babaeng malaya at nanaisin pang mamatay kesa makisama sa lalaking hindi na niya mahal at nirerespeto.

Mula sa komedyang `Hari, Rama’ nag-shift ang ARDP sa dramatikong palabas. Gaganap na Carmen si Macel Dofitas at si Richardson Yadao bilang si Don Jose.

Kabilang naman sa mga top Filipino choreographers na gumawa ng tatlo pang choreographic sa Carmen sina Alden Lugnasin, Yadao at Lester Reguindin sa nagpakinang sa palabas na stage production.

Handog ito ng ARDP, ang Cultural Center of the Philippines, CCP’s Professional Artist Support Program (PASP), na sinuportahan din ng Samsung Performing Arts Theater at Birch Tree Adult Boost.

Tampok dito ang mga dance trainees mula sa Guang Ming College, Philippine High School for the Arts, De La Salle College of Saint Benilde, at iba pang independent performers.

(Juliet de Loza-Cudia)