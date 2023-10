Bakbakang umaatikabo sa NAASCU Season 21

MAGSISIMULA na ang NAASCU Season 21 sa October 23 sa Cuneta Astrodrome sa Pasay simula alas-9 ng umaga.

KInabibilangan ito ng mga malalaking university sa Metro Manila gaya ng AMA University, CUP, Enderun College, HAU, MLQU, New Era University, Our Lady of Fatima, Philippine Christian University, Saint Clare at University of Makati.

Taon-taon ay maraming pasabog ang NAASCU at lalo na sa mga laban hindi lang sa seniors basketball kundi pati sa juniors at women’s.

Kaya nagpapasalamat ang ang founder at president na si Dr. Ernesto Adalem sa lahat ng kalahok na taon-taon ay nagtutulong-tulong para mapaganda ang NAASCU.

Naging pamilya na ang bawat isa dahil hindi lang panalo ang kanilang adhikain kundi ang makatulong sa mga athletang Pilipino makapag-aral sa malalaking eskuwelahan gaya ng maga kasali dito sa NAASCU.

Maglalaro ang Keanzel basketball team sa abroad kung saan doon nila ipapakita ang kanilang galing pagkatapos sa PSL 21-under.

Pinapangunahan ni “Mr. Consistent” JC Yambao, PSL 3-point percentage leader Anjo Geronga at rebounding leader Christian Camay.

Tampok din sina Junior MPBL Mandaluyong 18-under stars Carlos Cantorna at Kirk Fernandez, AMA University juniors players Cian Golloso at Bobet Monteroza at former Notre Dame star Ice Umali.

Nagpapasalamat ang team owner ng Keanzel basketball na si Anne Herrera sa mga tumutulong sa pagbuo ng team kabioang ang Food Alert Philippines, Keanzel Food Cart, Keanzel Pizza, Keanzel Perfume at Elite Philippines.

Sa mga karagdagan impormasyon, magmensahe sa Keanzel Facebook page at Instagram.