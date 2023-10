Anghel Paano Ba Kausapin?

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo maniwala man tayo sa hindi ay meron tayong anghel dela guardia. Sagot ko yan sa tanong ni Jane kung nakakausap nga ba ang mga anghel.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Jane ng Tondo ay minsan nakaugnayan ng Misteryo at yun nagtanong tungkol sa mga anghel.

Misteryo: “May karanasan ka ba sa mga anghel lalu na ang guardian angel mo?”

Jane: “Ewan ko kung siya yung nagsasabi sa akin ng gagawin ko o desisyon ko pero nagdarasal ako kay God na lagi akong bantayan tulungan ng angels.”

Misteryo: “Kailan ba yung sinasabi mong parang may nagsabi sayo ng gagawin mo? Matindi ba itong desisyon sa iyong buhay?”

Jane: “Tungkol sa trabaho kung dapat ba akong lumipat kasi pakiramdam ko magkakasibakan sa aming kumpanya. Pakiramdam ko lang naman yun at wala pang nagsasabi.”

Misteryo: “Ganun ba. So anong ginawa mo? Humingi ka ba ng tulong sa angels? Nagdasal na ba? Sa anong paraan ka nakipag-usap sa mga angel?”

Jane: “Nagdasal ako ng nagdasal humingi ako ng guidance sa angels kung ano ang gagawin ko. Tapos tinimbang ko sa sarili ko pinakiramdaman ko kung mabigat ba o magaan kung sakaling lilipat ako ng trabaho.”

Misteryo: “Anong naging matimbang? Dapat ka bang lumipat o hindi?”

Jane: “Para ngang may humawak sa tuktok ng ulo ko at naramdaman ko kalmado ako at magaan sa dibdib na lilipat ako kaya ayun lumipat nga ako.”

Misteryo: “Hindi mo ba narinig ang voice ng angel? Wala ka bang nakita?”

Jane: “Wala akong nakita pero pakiramdam ko katabi ko sila. Paano ba talaga nakakausap ang anghel?”

Misteryo: “Pwede silang kausapin sa pagdarasal, meditasyon, sa dream at sa simpleng telepathy o mental communication. Kaya I think kahit hindi mo nakita, anghel yung tumulong sayo.”

Jane: “Ganito pa nga ang nangyari after a month ko na makalipat nagkasibakan nga sa company namin mabuti nakaalis na ako maganda pa yung bigay sa akin.”

