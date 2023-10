ABAP official Marcus Manalo nagpaliwanag sa nag-iisang medalya sa 19th Asian Games

IDINAHILAN ng Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) ang naranasan ng mga boksingero na “burnout” na nagresulta sa nag-iisang medalya sa kampanya nito sa katatapos lamang na 19th Hangzhou Asian Games sa China.

Sinabi ni ABAP Secretary General Marcus Manalo na ang serye ng mga training camp at sunod-sunod na malalaking kompetisyon mula sa Asian Championships, SEA Games hanggang sa World Championships bago ang 19th Asiad ay nakapagpahirap sa kanila.

Umaasa ang asosasyon na aayusin nila ang mga programa sa pagsasanay habang nagbi-bid ang mga boksingero para sa Paris Olympic qualifications sa dalawang torneo sa susunod na taon.

Samantala, sinabi ni Manalo na may epekto din ang kawalan ng seeding na nagresulta sa maagang pagkakatanggal sa mga paboritong Pinoy fighters sa Hangzhou Asian Games.

Ang Tokyo Olympic silver medalist na sina Carlo Paalam at Nesthy Petecio ay humarap sa kapwa mahihigpit na kalaban, na kalaunan ay lumabas bilang gold medalist.

Si Eumir Marcial lamang ang nakakuha ng medalya, pilak, at nakakuha ng ticket sa Paris Games.

(Lito Oredo)