2 wanted na pulis dinakma

INARESTO ng Philippine National Police-Integrity Monitoring and Enforcement Group (PNP-IMEG) ang dalawang wanted na pulis sa magkahiwalay na operasyon sa Tuguegarao at Rizal.

Kinilala ni IMEG Director Police Brig. General Warren de Leon ang mga dinakip na pulis na sina Patrolman Adrian France Balderas at dating Police Corporal Jayvee Rommel A. Vicencio.

Inaresto si Balderas, na sumasailalim sa pagsasanay sa PRO2, Camp Marcelo A. Adduru, Dadda, Tuguegarao City, Cagayan Valley, noong Oktubre 5 sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Sec. 5 (1) ng Republic Act 9262 o Anti-Violence against Women and Children Act.

Nag-ugat ang warrant of arrest laban kay Balderas mula sa rekla­mong psychological abuse ng kanyang ex-girlfriend habang nagti-training ito sa Cauayan City, Isabela noong 2021.

Samantala, dinakip naman si Vicencio na nag-AWOL (absent without an official leave) noong Oktubre 9 sa kanyang bahay sa East Bellvue sa San Isidro, Montalban, Rizal sa kasong pagpatay kay Patrolman Jefferson Valencia noong Hulyo 4, 2022 sa Caloocan City, at paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearm kaugnay sa umiiral na Comelec gun ban.

“Bilang pagsuporta sa 5-Focused Agenda ng ating Chief PNP at para lalo pang paigtingin ang kampanya laban sa mga iilang tiwaling mi­yembro ng kapulisan at upang mapanagot sila sa batas, kaisa kami ng taumbayan upang tuparin ang aming mandato bilang isa sa Internal Mechanism ng PNP para linisin ang aming hanay at kilalanin ang mga miyembro ng PNP,

sila man ay aktibo, nagretiro, o tinanggal sa serbisyo na nagdudulot ng masamang bahid sa pulisya,” saad ni De Leon. ­

(Edwin Balasa)