2 rider tigok sa last trip

NASAWI ang dalawang rider nang sumemplang ang minamanehong motorsiklo ng una habang nagulungan naman ng isang truck na may kargang back hoe ang pangalawa sa magkahiwalay na insidente sa Cavite noong Miyerkoles.

Kinilala ang mga biktima na si alyas ‘Arnulfo’, 57-anyos, ng Barangay San Esteban, Dasmariñas City, Cavite. Idineklara itong dead on arrival sa Pagamutan ng Dasmariñas City habang namatay agad sa pinangyarihan ng insidente si alyas ‘Gary’ dahil sa mga tinamo nilang pinsala sa ulo at katawan.

Sa ulat, lulan ng Yamaha Fazzio at binabagtas ni Arnulfo ang kahabaan ng Phase 2, Town and Country sa Barangay Burol 1, Dasmariñas City nang mapadaan siya sa bahagi na may mataas na humps bandang alas-8:15 nang gabi.

Hindi umano nito napansin ang mataas na umbok sa kalsada kaya tuloy-tuloy ang pagpapatakbo nito.

Paglagpas dito ay nawalan siya ng kontrol sa manibela at tuluyang tumilapon sa kanyang motorsiklo dahilan para tumama ang kanyang ulo sa semento.

Naisugod pa sa ospital ang biktima subalit hindi na ito umabot nang buhay.

Samantala, aksidente namang nadulas ang minamanehong Russi ni alyas ‘Gary’ habang binabagtas ang kahabaan ang Tagaytay-Nasugbu Road sa Barangay Amuyong, Alfonso, Cavite bandang alas-9:30 nang gabi.

Nalaglag ito sa motorsiklo at nagulungan ng truck na may kargang backhoe na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan.

Inaalam na ng mga awtoridad ang kumpletong pagkakakilanlan ng mga biktima para ipaalam sa kanilang pamilya ang sinapit ng mga ito.