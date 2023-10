2 LPA sabay magpapaulan sa bansa

Dalawang low pressure area ang binabantayan ngayon ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) na sabay magpapaulan sa malawak na bahagi ng bansa.

Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ang isa pang LPA ganap na alas-tres nang mada­ling-araw kahapon at natanaw ito sa layong 135 kilometro sa kanluran ng Coron, Palawan.

Ayon sa weather bureau, malabong maging bagyo ang dalawang sama ng panahon pero magdadala ito ng mala­lakas na ulan sa Bicol, Mimaropa, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar sa loob ng susunod pang mga oras.

Pinag-iingat din ang mga residente sa nasabing mga lugar laban sa posibleng pagbaha at landslide.

Samantala, makakaranas naman ang Metro Manila ng manaka-nakang pag-ulan sa hapon at gabi bunsod ng epekto ng buntot ng sama ng panahon.

Samantala, sinabi ng Pagasa na sakaling may sama ng panahon na tuluyang mabubuo sa pagiging­ bagyo, tatawagin itong ‘Kabayan’.

“But as of now, wala pa tayong inaasahan na bagyo, kulang ang pu­wersa ng nga LPA para maging bagong bagyo,” paliwanag ng weather bureau.

(Dolly Cabreza)