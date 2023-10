‘Yan ang mamang pulis! tinotoo pangakong to serve and protect

BUMUHOS ang papuri sa bagitong pulis na ito na hindi nag-atubiling tumalon sa ilog para sagipin ang 14-anyos na dalagitang nagtangkang magpakamatay sa Taytay, Rizal noong nakaraang linggo.

Siya si August David Jr., 26 anyos, residente ng Barangay Katuparan sa Taguig City at kasalukuyang trainee ng National Capital Region Police Office (NCRPO) na naka-assign sa Valenzuela City Police Station.

Kaya naman super proud ang mga miyembro ng VCPS partikular si Police Captain Robin Santos, hepe ng Station Investigation Division Management Branch (SIDMB), sa ginawa ni David na ilang buwan na lang at magiging ganap nang alagad ng batas.

Nag-viral ang bagitong pulis at inulan ng papuri sa social media dahil sa kanyang kabayanihan.

Sakay ng pampasaherong jeep patungo sa VCPS si David bandang alas-dose nang tanghali noong Oktubre 6 nang makita niya ang 14-anyos na dalagita na tumalon sa tulay ng ilog sa Taytay Rizal.

Hindi ito nag-atubiling hinubad ang kanyang sapatos at agad na tumalon sa ilog para sagipin ang dalagita. Nagbunga naman ang pagsisikap ni David at nailigtas niya ang dalagita sa tiyak na kamatayan.

Nagpalakpakan sa tuwa ang mga nakasaksi sa kabayanihan ni David, isa rito ay sumigaw ng “Isa kanang bayani Tol!”

Sa report ng Taytay Municipal Health Office, depresyon ang nagtulak sa dalagita para kitilin ang buhay.

Samantala, napanood ng mga tauhan i ng VCPS ang ginawa ni David kaya naman puring-puri nila ang bagitong Mamang Pulis.

Sabi nga nila, ito talaga ang huwarang pulis na totoo sa pangako nilang to serve and protect sa mga mamamayan at bansa.

“I am extremely proud of the bravery and compassion shown by our police trainee August David Jr. His action shows that police work is not only about arresting criminals” sabi ni P/ Captain Santos. (Orly Barcala)