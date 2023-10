Willie sa Disyembre pa uli bibida sa TV

Isang taga-IBC-13 ang inusisa namin kaugnay ng pagbabalik sa ere ng ‘Wowowin’ ni Willie Revillame.

Bukod kasi sa PTV-4, sabay ring eere sa Channel 13 ang late afternoon musical game show ng TV host-producer.

So ano na ang latest sa show ni Willie?

“Parang sa Disyembre pa eere. Marami pang inaayos. Pero ang dinig ko, mina-market na. Siyempre, ibinebenta na sa advertisers. Pero Willie naman ‘yan, sure ball na ang ‘Wowowin’. Marami na ang excited.

“Kami nga hindi magkandaugaga sa dami ng mga nagtatanong. Excited na talaga ang fans na umere uli sa TV ang show ni Willie,” tsika ng taong tinanong namin.

Ano pa ba ang mga inaayos?

“Sabi ‘yung studio ng PTV-4. ‘Yung Studio C na raw. Maraming dapat gawin. Hindi na raw sa Wil Tower. Siyempre mas maganda na studio talaga dahil may audience nga. May contestants. Maraming kasama sa show,” sabi pa ng source.

Wala ngang masyadong maikuwento pa sa amin ang taong inusisa namin about ‘Wowowin’ dahil malihim din daw ang ibang mga kasama sa show.

Well…

***

Ricardo ‘di nakapag-taping sa serye ni Coco

Kahapon ay inusisa namin ang isang taga-production ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ kung nakapag-taping na ba si Ricardo Cepeda?

Wednesday kasi ang schedule ng taping ni Ricardo para sa serye ni Coco Martin.

“Wala, eh,” tsika ng source namin.

Hindi naman ito sumagot sa tanong namin kung tinanggal na lang ba sa mga eksena ang aktor.

Nakakulong si Ricardo dahil sa kasong estafa, pero ayon sa mga mahal niya sa buhay, wala raw talagang kinalaman sa kasong ‘yon ang aktor.