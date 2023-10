Vilma palaban sa MMFF

Katuwa ang Star for All Seasons na si Vilma Santos dahil talaga namang sobrang active siya sa kanyang social media accounts.

Panay nga ang post ng premyadong aktres sa kanyang Facebook, Instagram at iba pang social media accounts. Panay rin ang flex niya ng kanyang YouTube account na may 506k subscribers na.

Ang maganda rin sa pagiging active ni Ate Vi sa social media, ang dali-dali na siyang makatsikahan ng entertainment press.

Nang makita nga namin na nag-post siya sa Facebook ng behind the scenes ng shooting nila ni Christopher de Leon ng ‘When I Met You in Tokyo’ ay napa-wow kami at nag-message naman si Ate Vi sa amin sa Messenger.

Sabi ni Ate Vi, “Thankssss Jun!! Help us promote ha! See you! Ingat!! (with three hearts emoji).”

Isa ang nasabing pelikula sa gustong makapasok sa 2023 Metro Manila Film Festival, kaya sabi namin kay Ate Vi, “Marami po nagpo-promote at umaasang makakapasok sa filmfest ang movie n’yo ni Boyet. Sana nga para mas bongga ang filmfest,” at nagpasalamat uli ang premyadong aktres.

In fairness, matunog ang pelikula nina Ate Vi, Boyet at marami talaga ang umaasang makakapasok sila sa MMFF.

Eh si Ate Vi, mukhang palaban din sa MMFF dahil hindi siya nagpapabaya sa pagpo-promote ng ‘When I Met You in Tokyo’ at panay-panay post niya ng tungkol sa kanilang pelikula, ha!

Sana nga makapasok ‘yon sa filmfest.

‘Yun na!

(Jun Lalin)