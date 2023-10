Swabe ang pulso! Johann Chua tinambakan tumbukerong taga-Vietnam

SWAK sa round 3 ng winners qualification sina Johann Chua, James Aranas at Lee Vann Corteza matapos magtala ng dalawang sunod na panalo sa inaugural Hanoi Open Pool Championship sa Hanoi Indoor Games Gymnasium sa National Sports Complex sa Vietnam kahapon.

Kinaldag nina reigning World Cup of Pool rulers Chua at Aranas sina Nguyen Cong Thanh, 9-2, ng Vietnam at Pierfrancesco Garzia, 9-8, ng Italy ayon sa pagkakasunod.

Giniba naman ni former Southeast Asian Games gold medalist Corteza si Nguyen Phuc Long, 9-8, ng host country.

Kailangan manalo nina Chua, Aranas at Corteza sa susunod nilang laro upang mapalakas ang tsansa sa asam nilang korona sa event na nakataya ang $200,000 guaranteed prize.

Makikilatis ang tikas ni Chua sa susunod niyang laro dahil katapat niya si Naoyoki Oi ng Japan, kalaban ni Aranas si Ngo Quang Trung ng Vietnam habang katumbukan ni Corteza si Pijus Labutis ng Lithuania.

Sampa rin sa round 3 sina Pinoy cue artists Anthony Raga, Oliver Jay Villafuerte, Micheal Angelo Feliciano, Jeffrey Ignacio, Michael Baoanan, Patric Gonzales at Kyle Amoroto.

(Elech Dawa)