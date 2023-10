Singil sa kuryente tataas

Magmamahal ng P84 ang bill ng Manila Electric Company (Meralco) ngayong Oktubre para sa mga karaniwang mga tahanan na ang konsumo ay nasa 200 kilowatt hour lamang.

Sabi ng Meralco, tumaas ng 42.01 sentimos per kWh ang singil sa kuryente sapagkat nagmahal ang generation charge at ang transmission charge.

Nasa P11.8198 per kWh na ang singil sa kuryente ngayong buwan mula sa P11.3997 per kWh nung Setyembre. Nagmahal ang generation charge ng 30.15 sentimos per kWh na umakyat sa P7.1267 per kWh mula sa P6.8262 per kWh nung Setyembre.

Pinakamalaki ang tinaas ng si­ngil ng mga independent power producers dahil nagmahal ang panggatong ng mga First Gas na planta. Sabi ng Meralco, 45.99 sentimos per kWh ang minahal ng singil ng mga IPPs dahil limitado ang suplay na nanggagaling sa Malampaya kaya lumipat ng ginagamit na panggatong ang First Gas-Sta. Rita na 1,000 megawatt ang kapasidad at ang First Gas-San Lorenzo na ang kapasidad naman ay 500 MW.

Nagmahal din ang singil ng mga power supply agreements ng 16.58 sentimos per kWh dahil napilitang magshutdown ang First NatGas-San Gabriel mula Setyembre 18 hanggang dahil sa limitadong suplay ng Malampaya at 420 MW ang kapasidad nito. Naibsan naman ng pagmura ng presyo ng coal ang pagmahal ng singil ng mga PSA. PInatupad na ang pangalawang emergency power supply agreement ng Meralco sa South Premiere Power Corp. na 330-MW para sa tinatawag na baseload supply para palitan ang PSA sa Sual Power Inc. nitong Agosto 26, 2023. Bahagya lamang ang pagmahal ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market na nasa 5.25 sentimos per kWh dahil gumanda ang suplay sa Luzon grid.

Nasa 35% ng kuryente ng Meralco ay galing sa IPPs, 47% sa PSAs, at 18% sa WESM. (Eileen Mencias)