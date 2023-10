SB19 namayagpag sa 30M views sa YouTube

Habang patuloy sa pagsirit sa kanyang million of streams sa Spotify si JK Labajo para sa single niyang ‘ERE’, nananalasa naman sa YouTube ang P-pop boy group na SB19.

Tunay ngang Pinoy pride ang SB19 dahil to date, higit na 30 million views na ang kanilang music video ng ‘Gento’.

Ipinagmalaki ng grupo sa kanilang Instagram ang bagong milestone sa singing career nang ibahagi nila ang balita tungkol dito sa isang short video appreciation na may kargang resibo sa kanilang tagumpay.

Saad pa nila sa caption, “SB19 ‘GENTO’ Music Video 30,000,000 Views on Youtube! 30 Million strong! Thanks to all our A’TIN for making ‘GENTO’ a massive hit on Youtube!”

Kasunod nito ay ang pag-iimbita pa ng team sa link ng kanilang YT account para mas lalong sumirit pa sa bilang ang million views nila

Kung sabagay, worldwide favorite ang nasabing single kung saan iba’t ibang lahi na ang nag-TikTok ng dance choreo ng kanta, bukod pa sa milyong fans ng grupo at kabilang din ang ilang Pinoy celebrities.

Nagbubunyi naman ang mga tagahanga ng SB19 sa success ng grupo. Mababasa sa kanilang mga comment sa post ang pagbati ng mga ito kasabay ng katagang ‘Mahalima’.

Oh di ba, ayaw paawat ng mga Pinoy talent sa music platform at social media, global hit na ngang matatawag ang gaya ng SB19, pati si JK.

Malaking tulong ito sa magsisimulang Asian Tour ng SB19 para mas makahakot pa sila ng audience.