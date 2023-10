ROTC Games – NCR Leg! Kent Francis Jardin, Adamson sapol lahat ng gintong medalya

WINALIS ng Adamson University men’s at women’s team ang lahat ng walong events sa pagtatapos ng athletics competition sa National Capital Region Leg ng 2023 Reserve Officers Training Corps (ROTC) Games kahapon sa PhilSports Track Oval sa Pasig City.

Binanderahan nina UAAP Season 85 Athletics MVP Kent Francis Jardin at Denmark Dacunes ang dominasyon ng Adamson Soaring Falcons sa Philippine Navy bracket sa pagwawagi nila ng tigatlong gold medal.

Inangkin ng 19-anyos at 1st year Bachelor of Sports Science student na si Jardin ang mga gintong medalya sa 200m, 4×100 at 4×400 kung saan lumampas ang pang-apat sana nitong ginto matapos magdesisyon ang koponan na ibigay ang pagkakataon sa kakampi nitong si Dacunes.

Hindi naman ito ipinahiya ng 20-anyos na 2nd year BSS student ding si Dacunes na inangkin ang ginto sa 100m bago tinulungan ang Soaring Falcons sa titulo ng 4×400 kasama sina John Eric Martir, John Uri Umaday, Johm Mark Martir at sa 4×100 katulong sina Jardin, Ralph Anthony Lego at Alexander Padilla. (Lito Oredo)