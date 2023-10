PSA nadale ng hacking

Biniktima na rin ng mga hacker ang Philippine Statistics Authority (PSA), ang sangay na ahensiya kung saan 81 milyong Pinoy na ang nagbigay ng kanilang personal na datos para sa national ID o Philippine Identification System (PhilSys).

Sabi ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, limitado sa community-based monitoring system (CBMS) nito ang napasok ng hackers at inaalam pa ng ahensya kung may mga personal na datos na nakompromiso.

Sa CBMS kinakalap ng PSA ang datos na nagmumula sa households o mga tahanan na siyang ginagamit ng pamahalaan sa pagplaplano ng mga programa nito at kung paano nito ita-target ang mga proyekto at malaman kung epektibo ang mga ito.

Sabi ni Mapa, natunugan ng PSA sa social media na may na-hack sa system nito nang pinagmalaki ito ng isang account noong October 7, 2023 at agad nitong pinakilos ang Data Breach Response Team at naglunsad ng imbestigasyon. Naki­pagugnayan na rin ang PSA sa National Privacy Commission, sa National Computer Emergency Response Team-Philippines ng Department of Information and Communications Technology, at ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police.

Ani Mapa, ang CBMS ang natukoy na apek­tado at inaalam pa ng PSA kung ano-anong mga personal na datos ang maaaring nakompromiso sa DBMS.Bilang pag-iingat, pinatay na ng PSA ang ibang mga systems at pinutol ang koneksiyon ng CBMS sa iba pa nitong mga system. (Eileen Mencias)