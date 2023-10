Pinoy bola-bola swak sa 50 Atlas Best Rated Meatballs in the World!

MURA na, yummy pa kaya naman hindi kataka-taka kung nakapasa sa panlasa ng nakararami ang Filipino meatball o bola-bola.

Sa katunayan, kabilang ang Pinoy bola-bola sa listahan ng Atlas na 50 Best Rated Meatballs in the World.

Inilarawan pa ito ng The Food Encyclopedia bilang “versatile Filipino meatballs.”

“These meatballs are used in tasty Filipino soups and are commonly served plain and enjoyed as a quick snack or a nutritious appetizer,” ayon pa sa caption ng Taste Atlas patungkol dito.

Kalimitan itong gawa sa giniling na baka o baboy na sinahugan ng bawang, sibuyas, itlog, toyo at iba pang pampalasa na talaga namang kapag natikman mo ay mapapa-unli rice ka!

Masarap namang terno o sawsawan nito ang sweet and sour sauce, tomato sauce o curry sauce.

Samantala, napili naman ng Taste Atlas ang polpette (ground beef o veal) ng Italya bilang best meatball in the world.

Ang Taste Atlas ay isang online guide para sa mga tradisyunal na pagkain na sinangkapan ng mga kakaibang recipe na nilasahan at sinuri ng mga food critic sa iba’t ibang panig ng mundo.