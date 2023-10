P10B budget ng OP lusot agad sa Senate

Sa loob lamang ng 30, lumusot agad sa Senate subcommittee on Finance ang panukalang 2024 budget ng Office of the President (OP).

Sa presentasyon ng OP sa Senado, P10.707 bilyon ang hinihingi nilang pondo para sa susunod na taon.

Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang panukalang pondo ng OP ay isang porsiyento lamang ng kabuuang 2024 national budget.

Ang naturang pondo ay mataas ng 17.78 porsiyento P1.6 bilyon kumpara sa P9.091 bil­yon na budget ng OP ngayong 2023.

Pinakamalaki ang itinaas sa Capital Outlay na nasa 183.72 porsiyento o P1.676 billion mula sa P590.794 milyong ngayong taon. Kasama rin sa panukalang pondo ang P4.56 bilyon na confidential and intelligence funds na inaprubahan ng komite. (Dindo Matining)