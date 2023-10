Nagpapainit na ang Heat! Bam Adebayo, Miami pinabagsak Charlotte

TUMIKADA si big man Bam Adebayo ng 13 points at anim na rebounds upang tulungan ang three-time champion Miami Heat na kalusin ang Charlotte Hornets, 113-109, sa preseason game ng 2023-2024 National Basketball Association (NBA) kahapon.

Nakatuwang ni Adebayo sa opensa si Tyler Herro na kumayod ng 22 markers at limang boards habang bumakas sina Cole Swider at Thomas Bryant ng 17 at 15 puntos, ayon sa pagkakasunod.

Dikitan ang naging labanan sa unang dalawang period kung saan lamang lang ng isang puntos ang Heat, 53-52, pero sa third ay inagaw ng Hornets ang bentahe.

Naging matatag ang Miami sa payoff period, kumana ng 35-29 abante sa fourth upang masilo ang unang panalo sa preseason.

Pinuri naman ni Heat coach Erik Spoelstra ang kanyang mga bataan lalo na si Herro na nagbalik na sa laro.

“He makes it look easy and it’s not easy, he’s able to get to places because of his skill level,” patungkol ni Spoelstra kay Herro. “It’s a blessing to be able to have him back.”

Tumikada si LaMelo Ball ng 17 points at pitong assists para sa Charlotte habang nag-ambag sina Gordon Hayward at Terry Rozier ng 15 at 13 puntos, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, hindi naglaro ang pambato ng Heat na si Jimmy Butler. (Elech Dawa)