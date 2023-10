Nagpakain ng alikabok! Bombay Nights inubos lakas ng mga kalaban sa 2023 Magic Millions Australia Stakes Race

HUMARUROT sa largahan ang kabayong si Bombay Nights para sikwatin ang korona sa 2023 Magic Millions Australia Stakes Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas nitong Linggo ng gabi.

Paglabas ng aparato ay kinapitan agad ni Bombay Nights ang matulin na si Senshi Spirit para makipagtagisan ng bilis sa unahan.

Ubusan ng lakas sina Senshi Spirit at Bombay Nights pero papalapit ng huling kurbada ay kumukuha na ng unahan ang winning horse.

Pagdating ng rektahan ay nakaungos na si Bombay Nights at tumuloy na ito sa meta ng may anim na kabayo ang agwat sa pumangalawang si My Prancealot.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, inirehistro ni Bombay Nights ang tiyempong 1:39.8 sa 1,600 meter race.

Hinamig ni horse owner Louise Ann Decena ang P300,000 premyo na inisponsoran ng Magic Millions Sales Pty Ltd., tumersero si Senshi Spirit habang pumang-apat si Dragon Butterly.

(Elech Dawa)