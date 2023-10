Mga Noypi tiwala sa Senado, Kongreso kaysa sa Palasyo, OVP

Mas tiwala ang mga Pilipino kina Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Chief Justice Alexander Gesmundo kaysa kina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte.

Base ito sa resulta ng Pulso ng Pilipino: 3rd Quarter Tracking Survey ng The Center na isinagawa noong Setyembre 23-30, 2023.

Si Marcos ay nakakuha ng 69% net trust rating, habang si Duterte ay mayroon namang 66%. Mas mataas nang bahagya ang nakuha nina Zubiri na may 73%, Romualdez at Gesmundo na parehong may 70%.

Pagdating naman sa performance rating, si Marcos ay nakakuha ng 58%, si Duterte ay 54% habang si Zubiri ay 72%, si Romualdez ay 60% at 49% naman si Gesmundo.

Nilinaw naman ng The Center na maituturing na mataas pa rin ang rating ng pangulo at bise presidente kahit na maraming kontrobersyal na isyu noong panahon na ginawa ang survey.

Marami pa rin daw ang umaasa na magkakaroon ng kaganapan ang pangako ni Marcos sa P20 per kilong bigas.

Isa rin sa ikinababahala ng mga respondent ay ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa.