May cryptic post: MJ palaban para kay Maine? 

Maraming netizen ang nagtatanong kung sino ang pinatatamaan ni MJ Lastimosa sa kanyang cryptic post sa X (dating Twitter) noong Martes ng hapon.

Post ni MJ, “Amacanaaaaaaaa.”

Pero parang may idea ang fans ni Maine Mendoza kung para kanino ang tweet na ito ng Miss Universe Philippines 2014 kaya marami sa kanila ang nag-repost nito sa kani-kanilang account at page.

Sobrang close friends sina MJ at Menggay kaya nakapag-one plus one ang mga faney at nagte-trending din kasi ang name ni Maine since Monday matapos mabanggit ang name ng misis ni Arjo Atayde sa isang interview.

Nag-trending si Maine dahil hindi nagustuhan ng netizens, lalo na ng fans nito, ang pagbanggit ng name ng isa sa Legit Dabarkads sa kasagsagan ng promo ng isang pelikula.

Kaya nga inisip ng netizens, lalo na ng fans ni Maine, na may kaugnayan sa isyung ‘yon ang post ni MJ. Para na rin daw makisimpatiya sa BFF niya.

Eh may fans ang isang aktor na nagre-react sa post ni MJ kaya may nag-comment sa ng, “Wala naman pangalan na binanggit pero bakit may nagagalit,” na sinagot agad ni MJ ng, “Ewan ko jan sa kanila ata umiikot ang mundo.”

Nang tinanong kung para kanino ba talaga ‘yung post niyang iyon, reply ng beauty queen-host, “Yung turista kasi dito sa tarsier sanctuary bawal nga lumapit makulit pa din.”

Sabi ay alibi lang daw ‘yon ni MJ na tila hindi naman tinanggap ng netizens.

Ano nga ba ang ibig sabihin ng ‘amacana’? Actually ang kumpletong word na sikat sa social media ay ang ‘amacana accla’, slang word na ginagamit para pansinin or patigilin ang isang tao sa ginagawa nitong hindi kaaya-aya, problematic o unruly behavior.

Tanong tuloy ng ibang netizens — bakit daw hindi kinumpeto ni MJ ang slang word na ‘amacana accla’?

Naku, marunong pa kayo kay MJ. Account niya ‘yon, huwag natin siyang pakialamanan. Saka paniwalaan na lang natin ang paliwanag niya, ha!

‘Yun na!