Mas matalim ang pangil! Jolo Manansala, Bulldogs nilapa Growling Tigers

Mga laro sa Sabado:

(Mall of Asia Arena)

2:00pm — Ateneo vs FEU

4:00pm — UP vs UST

NILAPA ng National University (NU) Bulldogs ang University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers, 87-69, matapos silang akbayan ni Jolo Manansala kahapon sa pangatlong laro ng quadruple header sa UAAP Season 86 men’s basketball tournament na nilaro sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Tumikada si Manansala ng 13 points at apat na rebounds para sa Bulldogs na nasagpang ang 3-1 card at sumalo sa no. 2 spot sa team standings.

Maagang ipinakita ng NU ang kanilang bangis matapos makalamang ng 22 points sa iskor na 48-26 sa unang dalawang quarter.

Nanatili ang tikas ng Bulldogs sa third canto, abante pa sila ng 20 puntos, 66-46, papasok ng payoff period.

Hindi na binigyan ng pagkakataon ng Bulldogs ang Tigers na makalapit sa fourth quarter, lalo pa nilang ibinaon ang katungli kung saan ay umabot pa sa 26 ang kanilang lamang.

Nalasap naman ng Tigers ang pang-apat na sunod na talo sa parehong laro.

Solo naman sa tuktok ang University of the Philippines na may malinis na karta sa apat na laban.

Sunod na makakalaban ng Bulldogs ang DLSU Green Archers sa darating na Linggo sa MOA. (Elech Dawa)