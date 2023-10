Marami ka pang kakaining bigas! Grandmaster Wesley So tinuruan ng leksiyon 14-anyos na GM

UMAKYAT sa no. 3 spot si Super Grandmaster Wesley So matapos kalusin si GM Abhimanyu Mishra sa fifth round ng US Chess Championship na nilaro sa Saint Louis, USA kahapon.

Nakalikom na si 29-year-old So ng tatlong puntos, kapareho ni GM Leinier Dominguez sa event na may 12-player single round robin format.

Solo sa tuktok si GM Fabiano Caruana tangan ang apat na puntos matapos pisakin si GM Andrew Tang habang mag-isang nakakapit sa second spot si GM Hans Moke Niemann.

Tinapos ni Cavite-born So si 14-year-old 2023 US Junior Champion Mishra sa 46 moves ng Sicilian Najdorf variation.

Inaasahang mapapalaban si former Philippine Chess team star player So sa round 6 dahil katapat niya ang tigasing si GM Levon Aronia.

Bago nasikwat ni So ang panalo, nagtala muna ito ng apat na sunod na draw mula round 1 hanggang 4, kailangan niya ulit magtala ng panalo upang mas makakapit sa unahan at manatiling malakas ang tsansa sa asam na titulo.

(Elech Dawa)