Malick Diouf, Fighting Maroons pinaamo Tamaraws sa overtime

NASUBOK ang katatagan ng University of the Philippines (UP) Fighting Maroons nang kumana ng pang-apat na double-double si reigning MVP Maoud Malick Diouf upang maisalba ang koponan kontra sa masigasig na Far Eastern University (FEU) Tamaraws, 80-76, sa overtime sa unang laro nitong Miyerkoles sa men’s basketball tournament ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Kasunod ng tatlong dikit na pananambak sa Adamson Soaring Falcons, University of the East (UE) Red Warriors at National University (NU) Bulldogs, pahirapang panalo ang naitulak ng Maroons upang manatiling hawak ang liderato sa 4-0 kartada, habang dismayado ang Tamaraws na nalubog sa 0-4 marka.

Nakuha ang pambihirang tagumpay sa overtime kasunod ng pagtutulungan nina Diouf, Francis Lopez, CJ Cansino at Janjan Felicilda upang idismaya ang career-game ni Jorick Bautista na tumapos ng 26 puntos mula sa 6-of-6 shooting sa tres, kasama ang tatlong rebounds at dalawang assists, habang sumegunda naman si LJ Gonzales sa 19 points, 9 rebounds, 4 assists at 2 steals.

Kumamada naman ang Senegalese center ng 11 points at 20 boards sa 5-of-12 shooting, habang nagbida sa iskoring si Felicilda sa 17 points, 4 rebound at 2 assists mula naman sa 6-of-7 shooting at 5-of-5 sa free throw.

Nag-ambag si Cansino ng 14 points, 3 rebounds at 2 assists, samantalang si Lopez ay may 9 points, 11 boards at 2 steals sa masaklap na 1-of-10 shooting na isinalba ng 6-of-6 freebies.

Nagawang isalba ang Fighting Maroons ng kanilang free throw shots at rebounding kasunod ng 21 turnovers na sunod na makakalaban ang bokyang UST Growling Tigers sa Sabado, habang reresbak ang FEU sa naninibagong defending champions na Ateneo Blue Eagles. (Gerard Arce)