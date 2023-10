Kampeon at may puso! Manny Pacquiao, GAB Chairman Richard Clarin titiyakin kapakanan ng mga professional athlete

NAGKASUNDO sina Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard Clarin at natatanging eight-dvision world boxing champion Manny ‘Pacman’ Pacquiao na magtulungan para sa kapakanan at ikabubuti pa ng lahat ng professional athlete sa Pilipinas.

Kamakailan ay personal na dinalaw ni Clarin si Pacquiao sa tahanan nito sa Forbes Park sa Makati City upang iabot dito ang plake ng pagkilala bilang bahagi ng Lifetime Achievement Awardees sa nakaraang 2023 Philippine Professional Sports Summit sa PICC.

Si Clarin ay patuloy na nagsusulong ng ‘3XPRO advocacy’ na ‘promote, protect, professionalize’ ang mga pro athlete sa bansa, na siya ring adbokasiya ni Pacquiao, na labis ang pagtulong at pagsuporta sa mga kagaya niyang atleta kaya binuo niya ang Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL), Maharlika Pilipinas Volleyball Association (MPVA) at ipinagpatuloy ang Blow-by-Blow’ boxing.

Sa naturang pagkikita ng dalawang personalidad ay binanggit ni Pacquiao kay Clarin na hindi na nito itutulak ang pagbuo ng Philippine Boxing and Combat Sports Commission dahil nakikita na umano niya ang malasakit at pagmamahal ng GAB chairman sa mga professional athlete.

“During their meeting, former Senator Pacquiao expressed deep admiration for GAB Chairman Clarin’s unwavering dedication and commitment to the welfare of our professional athletes. In a significant turn of events, former Senator Pacquiao conveyed his decision to no longer pursue the establishment of the Philippine Boxing and Combat Sports Commission, recognizing Chairman Clarin’s love for our professional athletes,” ayon sa pahayag ng GAB.

“Aligned with the GAB 3xPRO advocacy, which aims to promote, professionalize, and protect professional athletes, Chairman Clarin and Former Senator Pacquiao engaged in meaningful discussions on further enhancing Philippine professional sports. Former Senator Pacquiao wholeheartedly pledged his unwavering support to GAB under the dynamic leadership of Chairman Clarin.”

(Abante Sports)