Kai Ballungay muling kuminang sa Blue Eagles

INAKBAYAN muli ni Kai Ballungay ang Ateneo Blue Eagles para talunin ang season-host na University of the East (UE) Red Warriors, 76-69, sa ikalawang laro nitong Miyerkoles sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Naging mabisa ang ipinadamang depensa ng defending champions sa mahigit sa tatlong minuto ng huling quarter upang itabla ang kanilang kartada sa 2-2 kasama ang Red Warriors para sa ikalima at ika-anim na pwesto.

Tumapos si Ballungay ng double-double sa 18 puntos, 11 rebounds at limang assists upang pagbidahan ang Katipunan-based squad na unti-unting binubuo ang tsansa ng koponan na kasalukuyang humaharap sa rebuilding.

“Anytime you get a ‘W’ it feels good as a team. This year is gonna be about growth but I feel like we need to grow fast,” saad ni Ballungay na isa sa mga sinandalan sa magkabilang dulo ni coach Tab Baldwin na nawalan ng masasandalang mga manlalaro mula kina Angge Kouame, Dave Ildefonso, BJ Andrade, Matthew Daves at Forthsky Padrigao.

“I thought our first half we didn’t play good defense and it was an individual letdown, the intensity wasn’t there. Third quarter wasn’t much better but the fourth quarter was. We really dug down deep and defended much more intelligently,” wika ni Ateneo head coach Tab Baldwin.

Nakatulong ni Ballungay pagdating sa opensa sina one-and-done Nigerian center Joseph Obasa sa 16 points, 8 rebounds, 6 blocks at 3 assists at first-year player Jared Brown sa 11 points, 3 rebounds, 2 assists at 2 steals.

Babalik sa parehong venue ang dalawang koponan para harapin ng Ateneo ang Far Eastern University Tamaraws sa Sabado, habang reresbak ang UE kontra Adamson University Soaring Falcons sa Linggo. (Gerard Arce)