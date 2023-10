Justin ‘Noypi’ ‘GOAT’ import

MALAMANG narinig at nabasa n’yo na sa mga Youtube at Facebook videos, o nabasa sa mga dyaryo at online articles ang panawagan ng sambayanang Pilipino na ideklara si Justin ‘Noypi’ Brownlee bilang Greatest Of All Time (GOAT) na PBA import.

GOAT. Pinakamagaling. Alamat.

Bakit nga ba hindi?

Bilang import ng Barangay Ginebra, naka-anim na itong championship kasama ang tatlong Best Import award.

Kuhang-kuha ng 6-foot-6 na American-born naturalized Filipino ang kiliti ng madlang pipol na sobra ang pagmamahal hindi lamang sa ‘Never Say Die’ Barangay Ginebra kundi mismo sa larong basketball.

Pinakahuling ibinigay ni Justin ‘Noypi’ ang gintong medalya kasama ang Gilas Pilipinas sa ating mahal na inang bayan sa katitiklop lang na 19th Asian Games sa Hangzhou, China makalipas ang napakahabang 61 taon.

Kaya ayan, nagsusulputan ang panawagan na ideklara nang ‘GOAT’ PBA import si Brownlee.

Agree ba kayo mga ka-Benchwarmer?

Ang inyong lingkod, sang-ayon at walang nakikitang masama dito.

‘Ika nga, give credit where credit is due.

Kung maraming kokontra, kung maraming debate, irerespeto po natin iyan.

Ang mahalaga sa ngayon, tinulungan tayo ni Brownlee na ibalik sa trono ng Asian basketball ang Pilipinas.

Sunod na misyon ni Brownlee na tulungan ang Gilas makasampa sa 2024 Paris Olympics.

Sama-sama nating ipagdasal ‘yan mga ka-Benchwarmer.