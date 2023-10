Julia Barretto ibinida flawless na likod!

WALANG takot na ibinuyangyang ni Julia Barretto ang flawless niyang likod nang dumalo ito sa Paris Fashion Week para sa Louis Vuitton Spring 2004 show.

May karapatan naman ang anak nina Marjorie Barretto at Dennis Padilla na i-flex ang kanyang asset dahil makinis at mala-porselana ang kutis nito.

Lumipad patungong Paris si Julia Barretto matapos ang ABS-CBN Ball 2023 kamakailan.

Ibinahagi sa Instagram ng photographer na si Jan Levent ang ilang photo ni Julia na talaga namang kaiinggitan ng mga ampalaya nitong basher.

Puring-puri ng mga netizen ang stunning look at makinis na likod ni Julia na rumampang naka-backless.

Sabagay, saan pa ba naman ito magmamana ng magandang kutis di ba naman?

Ilan sa mga comment kay Julia:

“Damn good.”

“STUNNING!!!”

“JUJU SLAYING IN PARIS.” (Issa Santiago)