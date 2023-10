John Riel Casimero makikipagbasagan ng mukha laban kay Yukinori Oguni

MULING maglalabas ng angas sa ibabaw ng boxing ring si three-division world champion John Riel “Quadro Alas” Casimero sa pakikipagsagupa kontra dating world challenger Yukinori Oguni sa isang 10-round super bantamweight bout Huwebes ng gabi sa pamosong Ariake Sport Arena sa Tokyo, Japan.

Magsisilbing parte ang laban nina Casimero at Oguni sa tapatan nina Keita Kurihara at Pinoy boxer Froilan “Sniper” Saludar para sa Oriental and Pacific Boxing Federation bantamweight belt, habang sasagupa sa ikatlong sabak sa super bantamweight class si Casimero.

Tatget niya makatapat balang araw ang dating undisputed bantamweight kingpin at kasalukuyang may tangan ng unified WBC at WBO 122-pound title na si Naoya “Monster” Inoue, na makakasapakan naman si IBF at WBA champion Marlon “Nightmare” Tapales sa Disyembre 26 sa Tokyo.

Minsang ipinangako ng manager at promoter ni Casimero na si dating boxing champion Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions na maaaring ilaban nito sa hinaharap ang 34-anyos mula Ormoc, Leyte kay Naoya.

Galing si Casimero sa matagumpay na pagkuha ng WBO Global 122-pound title kontra Fillipus Nghitumbwa ng Namibia nitong nagdaang Mayo 13 sa bisa ng 12-round unanimous decision sa Okada Manila Hotel and Casino sa Paranaque City upang pahabain ang winning streak nito sa siyam.

Sasagupa naman ang 35-anyos na si Oguni (21-2-2, 8KOs) sa 10-round 122-lb bout matapos ang 15-buwan na pananahimik sapol nang makuha ang technical draw laban kay Keita Kurihara noong Mayo 20, 2022.

Minsan nang naudlot ang pagtatapat nina Casimero at Inoue noong Abril 2020 sa Mandalay Bay Events Center sa Las Vegas, Nevada dahil sa pagtama ng COVID-19 pandemic at mga problema sa papeles ng Japanese boxer papuntang Amerika.

Nahubaran na rin ng titulo si Casimero noong isang taon matapos hindi madepensahan nang dalawang beses ang kanyang titulo kasunod ng paglabag sa alituntunin ng British Boxing Board of Control (BBBofC) sa pagsusuot ng Sauna para mag-cut ng weight bago ang nakatakdang laban kay British boxer Paul Butler.

(Gerard Arce)