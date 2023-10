House, Senate exec nangibabaw performance -RPMD

Inilabas ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ang kanilang “Boses ng Bayan” na talaan ng pagganap para sa ikatlong quarter, na nagpapakita ng mahahalagang papel ng mga opisyal ng pamahalaan sa Pilipinas.

Ang masusing pag-aaral na ito ay tumingin at nagbigay-diin sa kontribusyon ng mga indibidwal sa dalawang kategorya: “Top Government Senior Officials-Philippines” at “Top Communicators of Government Agencies- Philippines.”

Ang kategorya ng “Top Government Senior Officials-Philippines”ay may malalim na kahalagahan. Ang mga opisyal na ito ay mahalaga sa tagumpay ng kanilang mga prinsipal. Ang kanilang kahusayan sa pamumuno at estratehikong pagpapasya ay mahalaga upang matiyak ang mahusay na pagtakbo ng kanilang mga opisina at magkaroon ng masusunod na ugnayan sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan.

Nangibabaw sa listahan si Sofonias ‘Ponyong’ Gabonada na may 91% performance score, na kasalukuyang naglilingkod bilang Deputy Secretary General sa House of Representatives at Chief of Staff ni Speaker Martin Romualdez. Ang kanyang posisyon ay kahalintulad sa isang Undersecretary.

Sinundan si Gabonada ni Neliza Macapayag mula sa Senado na may performance score na 89%, Epi Densing III ng Department of Education (87%), Ruth Castelo ng Department of Trade and Industry (86%), Hubert Guevara ng Office of the Executive Secretary (84%), Emerald Ridao ng Presidential Communications Office (82%), Zuleika Lopez ng Office of the Vice President (81%), Reinier Yebra ng Department of Transportation (80%), Zeno Abenoja ng Department of Finance (78%), Janet Abuel ng Department of Budget and Management (76%), Jonathan Malaya ng National Security Council (75%), at Athalia Liong ng Office of the Special Assistant to the President na may 70% assessment rating.

Kasabay nito, kinikilala ng kategoryang “Mga Nangungunang Komunikator ng mga Ahensya ng Pamahalaan sa Pilipinas” ang mga indibidwal na epektibong naghahatid ng mga layunin at gawain ng kani-kanilang pambansang ahensya. Pinangunahan ni Undersecretary Goddes Hope Libiran mula sa Department of Budget and Management ang kategoryang ito na may 88% job performance rating. Ang mga tagapagbalita ng gobyerno tulad ni Libiran ay gumaganap ng mahalagang papel sa gobyerno, na tumutulay sa agwat sa pagitan ng administrasyon at ng mga tao. Tinitiyak nila ang transparency, kalinawan, at aktibong pakikipag-ugnayan, tinitiyak na ang agenda ng pambansang ahensiya ay ipinapaalam nang magkakaugnay at kaagad sa lahat ng stakeholder.

Sumunod kay Undersecretary Goddes Hope Libiran sa kategoryang “Top Communicators of Government Agencies in the Philippines” si Marge Gutierrez mula sa Department of Interior and Local Government (86%), Daphne Oseña-Paez ng Presidential Communications Office (85%), Mico Clavano ng Department of Justice (84%), Edu Punay ng Department of Social Welfare and Development (82%), Mike Poa ng Department of Education (80%), Cesar Chavez ng Department of Transportation (78%), Reynaldo Munsayac ng Office of the Vice President (77%), Beverly Ho ng Department of Health (76%), at Jean Fajardo na kumakatawan sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas ay nagtapos sa listahan na may kapuri-puri na 71% performance score.

Ang mga sukatan ng pagganap para sa matataas na opisyal ng gobyerno, lalo na ang mga undersecretary na kumikilos bilang mga punong kawani, ay kinabibilangan ng pagiging epektibo ng pamumuno, tagumpay sa pagpapatupad ng patakaran, pakikipag-ugnayan ng stakeholder, pakikipagtulungan sa pagitan ng mga ahensya, at ang pagkamit ng mga strategic na hakbangin. Samantala, ang pagtatasa ng mga pangunahing “government communicators” ay naka-angkla sa mga pamantayan tulad ng kalinawan ng mensahe, aktibong pakikipag-ugnayan ng stakeholder, mahusay na relasyon sa media, epektibong paghawak ng komunikasyon sa krisis, at pagtugon sa feedback.

Ang “Boses ng Bayan” na pagsusuri sa pagganap para sa “Top Government Senior Officials” at “Top Communicators of Government Agencies” sa Pilipinas ay bahagi ng pambansang pagsusuri ng pagganap ng mga opisyal na may 10,000 respondents mula Setyembre 20-30, 2023, na may 1 +/- porsyento na margin ng error.