Facebook account ng mga obispo sunod-sunod na-hack

PINAIIMBESTIGAHAN sa Senado ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang sunod-sunod na pag-hack sa Facebook account ng mga obispo.

Kabilang sa biktima ng mga hacker ang Facebook account ni Bishop Honesto Ongtioco ng Diocese of Cubao kung saan ginamit ang messenger ng obispo para humingi ng tulong pi­nansiyal.

Dahil dito ay pinag-iingat ng diyosesis ang publiko na balewalain ang anumang mensaheng matatanggap mula sa account ni Bishop Ongtioco.

Bukod kay Bishop Ongtioco, napasok din ng hacker ang account ni Fr. Rey Paglinawan at Sr. Meriam Bauzon na secretary ng obispo.

Dahil dito, hiniling ni Caritas Philippines President, Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo sa Senado na imbestigahan ito para managot sa batas ang mga sangkot sa hacking.

Una nang na-hack ang Facebook page ng Diocese of Kidapawan at Diocese of Butuan. ­(Juliet de Loza-Cudia)