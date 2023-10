Ex ni JK bumida sa fashion magazine ng Vietnam

Ayaw rin namang pakabog ang ex ni JK Labajo na si Maureen Wroblewitz dahil kasabay ng pamamayagpag ng una sa international music scene ay ang pagiging astig din naman ng modelo sa fashion world sa Vietnam.

Kung si JK ay kasama sa top charts ng Spotify Global, si Maureen ay cover at pin-up girl ng fashion & lifestyle magazine sa Vietnam, ang Bazaar.

Pasabog ang photoshoot ni Maureen na masisilip sa kanyang Instagram, na umuusok ang pagiging isa niyang high caliber fashion model.

Limang larawan ito na nagpapakita ng iba’t ibang poses ni Maureen sa iba’t ibang kasuotan.

Mukhang kuha sa US ang nasabing photos dahil sa isang larawan na walang language sign ng Vietnam.

Pero nasa caption ng IG post ni Maureen ang @bazaarvietnam. Isang resibo na para sa Vietnam edition ang kanyang photo shots.

Kaya pala nakabase na ngayon si Maureen sa USA dahil nakasabit siya sa Model of Choice, isang modelling talent agency sa Los Angeles, California at New York. Nakalista rin ito sa caption ng kanyang post kasabay ng mahabang listahan na bumuo sa kanyang pictorial at video ng project para sa Harper’s Bazaar.

Bigatin ang team ni Maureen na binubuo ng mga stylists, make-up artists, hairdressers, lightings directors at kung sino-sino pa na mula sa LA at New York.

Well, at least parehong achiever ang mag-ex at hindi napag-iwanan ang isa’t isa nang magkanya-kanya sila ng landas. (Rey Pumaloy)