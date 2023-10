EJ Obiena ayaw mag-artista

Mukhang hindi showbiz ang 19th Asian Games Gold medallist na si Ernest John (EJ) Obiena.

Matagal siyang nag-isip kung sino sa mga artista ngayon ang gusto niyang gumanap sa life story niya if ever gagawin itong isang pelikula.

Hanggang sa sumuko siya at wala talaga siyang maibigay na pangalan. Wala rin siyang maisagot kung sino ang showbiz crush niya or nag-play safe lang siya para iwas intriga?

Kapansin-pansin ang pagiging mahiyain ni EJ lalo na sa harap ng maraming tao.

Hindi rin niya bet kung siya mismo ang gaganap bilang siya. Hindi raw niya forte ang acting. Hindi niya nakikita ang sarili na umaarte sa harap ng camera.

Ang ganda kasing mapanood sa screen ang mga pinagdaanang hirap ng ChiNoy athlete. Grabe ‘yung pinagdaan niya sa training para lang makamit ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon sa larangan ng sports. Sobrang inspiring ‘yung kuwento niya at ang pagiging super close niya sa parents niya na lagi raw niyang kasama sa lahat ng kanyang laban.

Actually noong inabot sa kanya ang tseke worth 5M ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. ay kasama niya ang ever supportive mom niya na si Jeanette na isa ring atleta.

Ang 5M na ibinigay ng FFCCCII kay EJ ay para masuportahan ang Olympic bid nito sa Paris next year.

Sa kabuuan, umabot na sa 10M ang naibigay ng Filipino Chinese Community para sa kanyang pagsali sa 2024 Paris Olympics. Hindi pa kasama rito ang one million na ibinigay na tulong ni Ambassador Carlos Chan, 3M naman ang galing sa alma mater niyang Chiang Kai Shek College and another 1M na galing sa philanthropist na si Mr. Anson Tan.

Grabe, inulan talaga ng support ang ating pambato sa Olympic na dapat lang naman no!

Ang maganda pa kay EJ, hindi niya sosolohin ang mga cash support na natatanggap niya. Balak niyang I-share ang mga ito sa mga kasamahan niyang athletes.

For sure , mas lalong dadami pa ang mga biyayang natatanggap niya. Parami rin nang parami ang endorsements ni EJ dahil sa pagiging humble at matulungin niya sa kapwa niya atleta.

Pinuri rin ang pagmamahal ni EJ sa ating bansa kahit na nga maraming foreign countries ang gusto siyang kunin para maging official representative ng kanilang bansa pero mas nanaig sa kanyang ang pagiging Pilipino at buong pusong pinili ang Philippines.

Si EJ ang kauna-unahang Hangzhou Asian Games Gold medal winner at tinaguriang world’s No.2 best pole vault athlete. (Ogie Narvaez Rodriguez)