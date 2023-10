Digong binuking plano ni Sara sa spy fund

Isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte kung saan gagamitin ng kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang P150 milyong confidential and intelligence fund para sa 2024 ng Department of Education.

Ayon sa dating pa­ngulo, gagamitin daw sana ang pondo para sa pagbuhay ng mandatory Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) program sa bansa.

Aniya, nagkita sila kamakailan sa inurnment ceremony ng kanyang kapatid sa Davao City kung saan pinakita ni Sara ang dokumento hinggil sa hinihingi niyang CIF.

“Binasa ko ang rationale. Ang plano niya—unahan ko na lang, so I’m sorry I have to divulge this because binigay mo naman sa akin, then I just make it public—gamitin niya ang pera, it’s only P125 million, gamitin niya sa mga BMT, palakasin niya sa high school, pati ibalik talaga niya ang ROTC. Ipilit niya. Make it compulsory,” wika ni Digong sa interview ng SMNI noong Martes nang gabi.

Matatandaan na tinanggal ng Kamara de Representantes ang P500 milyong CIF ng Office of the Vice President (OVP) at P150 milyon sa DepEd. Imbes na CIF, ginawang MOOE na lamang ng DepEd ang P150 mil­yon upang ma-audit ang paggagamitan nito.

Kasabay nito, kinastigo naman ni Digong si ACT Teachers Rep. France Castro na siyang unang kumuwestiyon sa P125 mil­yong CIF na ginastos lang ng OVP sa loob ng 11 araw noong Dis­yembre 2022.

Dapat daw gamitin ni Sara ang kanyang CIF para mawala ang mga komunista sa bansa.

“Kayo France, kayong mga komunista ang gusto kong patayin,” diin ni Digong.