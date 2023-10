‘Di ka pa rin ‘silos’ Jak? Holding hands ng BarDa trending

Viral ngayon ang BTS or behind the scenes video nina Barbie Forteza at David Licauco sa set ng ‘Maging Sino Ka Man’.

Sa nasabi kasing video ay todo ang pag-holding hands ng BarDa habang kinakausap ng staff ng kanilang teleserye.

Kahit nga may itinuturo ang staff sa kanilang likuran ay hindi pa rin napaghiwalay ang mga kamay nina Barbie, David.

Sey ng isang Investor (tawag sa fan ng BarDa love team) kay Barbie, “Hoy Barbie, hindi pa naman take.”

Reply naman ni Barbie, “O baket, ako lang ba nakahawak?”

Kinilig din ang Investors sa next scene ng nasabing BTS video, dito naman ay todo ang paghawak ni Barbie sa mga balikat ni David.

“Yung hindi pa nag-roll ang camera pero kung makapag-holding hands at makakapit sa isa’t isa na parang mga tuko. So anong ibig sabihin nito? Pakipaliwanag nga! Mahina mga braincells ko.’Yung wala kayong label pero sweet kayo sa isa’t isa Ano kaya ‘yon?” post ng isa sa mga Investor sa X (dating Twitter).

Oo nga naman sobrang sweet talaga ng dalawa na iisipin mo ay may relasyon na sila.

Sa obrang sweet kaya ng dalawa off-cam ay hindi pa rin kaya ang boyfriend ni Barbie na si Jak Roberto?

Ubra pa ba ang ‘anti-silos’ power mo, Jak?!

Well… (Byx Almacen)