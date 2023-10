Dehins buwakaw sa bola! Justin Brownlee ginawang pogi mga kakampi sa Gilas

SELYADO na ni Justin Brownlee ang pwesto sa kasaysayan ng Philippine basketball.

Sigurado, hanggang sa mga susunod na henerasyon ay pag-uusapan ang kabayanihan ni ‘Justin Pinoy’ sa 19th Asian Games sa Hangzhou nang balikatin ang Gilas Pilipinas sa gold medal.

Paulit-ulit na ire-replay ang final minute ng semis, ang 8 straight points ni Brownlee tampok ang back-to-back 3s – isang step-back at isa pa sa harap ng dalawang defenders – na tumibag sa China 77-76.

Ang go-ahead baseline jumper sa dulo na nagbigay ng 84-83 win laban sa Iran sa quarters.

Kontra Jordan sa finale, ang Ginebra resident import muli ang naglatag ng maagang kalas bago sinalo ng mga kakampi tungo sa 70-60 win.

“Naglalagay na diyan, ‘Justin for President’ because of their love jor Justin,” ani Ginebra governor Alfrancis Chua, ang team manager ng Gilas sa Hangzhou. “Pero he doesn’t ask for anything. Wala. He just wants to win.”

Maraming miron ang bumubundol, ano kaya kung si Brownlee at hindi si Jordan Clarkson ang ginamit bilang naturalized player ng Gilas noong 2023 FIBA World Cup sa Manila?

Kasama ang Utah Jazz star ay 4-1 ang Filipinos sa FWC, China din ang biktima 96-75 sa classification phase.

Pero bago ang build up sa World Cup, sumailalim sa surgery si Brownlee para alisan ng bone spurs sa paa.

“Hindi lang siya magaling, kaya niyang papogiin ang teammates niya,” dagdag ni Chua. “He’s a team player, naintindihan niya ang laro and he knows when to shoot.”

Nagbakasyon sa US si Brownlee para ipahinga ang mga tuhod.

Babalik siya agad para muli ay giyahan ang depensa ng Ginebra sa PBA Commissioner’s Cup umpisa sa November 5. (Vladi Eduarte)