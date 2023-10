Dating swimming champion Eric Buhain, PH Aquatics sasalain mga isasabak sa 11th Asian Age Group meet

LILIMITAHAN ng Philippine Aquatics sa 44 swimmers ang bubuo sa National Junior Team na sasabak sa 11th Asian Age Group Swimming Championship sa Disyembre 3-6 sa New Clark Aquatic Center sa Capas, Tarlac.

Tampok dito ang tig-walong lalaki at babae sa mga age group na 12-14 at 15-17, habang tig-anim naman sa 18-over class, ayon kay tournament director Chito Rivera.

Ang mga manlalangoy ay pipiliin mula sa dalawang pambansang tryout – ang katatapos na Dahunog Swim Fest (para sa Visayas at Mindanao qualification) na ginanap nitong weekend sa Dipolog City at ang Manila leg na nakatakda sa Oktubre 13-15 sa Teofilo Ildefonso Swimming Pool sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex.

Inorganisa ito ng Philippine Aquatics sa pamumuno ni Pangulong Miko Vargas at Secretary-General Batangas 1st District Representative Eric Buhain.

“The best way to select the best swimmers for the Philippine Team is through a national tryout. We did this during the SEA Age Group selection last August and the results are very satisfying. Our 18-man team won a total of 16 medals, including two golds, in that regional tournament,” sambit ni Buhain, swimming icon at Philippine Sports Hall-of-Famer.

Sa Mindanao leg na natapos nitong weekend, ang ‘provisionary status’ ay nakuha na ng mga nanalong swimmers na kinabibilangan ng SEA Age Group campaigners na sina Jennuel Booh De Leon mula sa Aklan at Jie Angela Mikaela Talosig mula sa Midsayap, North Cotabato.

Ang 17-anyos na si De Leon, gold medalist sa boys 50m butterfly (25.40) noong SEA Age Jakarta edition, ay nanguna sa boys 18 class 100m free (54.90), 50m back (26.94) habang ni-reset ang kanyang personal best sa 50m free (24.35) sa pagkapanalo ng tansong medalya sa Jakarta sa mas mabilis na 23.66 segundo. (Abante Sports)