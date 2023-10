Dapat pantay: No-visa entry hiling ng Taiwan sa Pilipinas

HINILING ng Taiwan sa pamahalaan ng Pilipinas na ipatupad din sa kanilang mga mamamayan ang no-visa entry na tinatamasa ng mga Pinoy sa kanilang bansa.

Ayon kay Taiwan Representative in the Philippines Wallace Chow, makatutulong kung papayagan din na makapasok sa Pilipinas ang mga Taiwanese ng walang hawak na visa.

Ito’y dahil magkalapit lang ang kanilang mga bansa at malaki ang potensiyal ng Pilipinas bilang tourist destination para sa mga Taiwanese.

Aniya, may 130 biyahe sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan kada linggo at maaari itong samantalahin ng mas maraming Taiwanese kung ipatutupad din ng una ang no-visa treatment para sa kanila.

Una nang pinalawig ng Taiwan ang no-visa entry para sa mga Pili­pino hanggang sa Hul­yo 31, 2024 kung saan ay inaasahang aabot sa hanggang 320,000 Pinoy ang ibisita sa Taiwan sa kabuuan ng 2023.